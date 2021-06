Se ha dicho que el gran emancipador de la mujer es el libro, sin embargo yo creo que es el bicicleta. Porque la bicicleta permite movilidad, con esto viajar y no imaginarse el olor del monte sino verlo y tocarlo. Le diría a las mujeres que como premisa de vida y generacional se compren una bicicleta.

