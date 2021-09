Me sucede que se termina agosto y desde el primer día de septiembre lo comienzo a extrañar, por sus amarillos de mirasoles y girasoles. Esta pintura es óleo sobre lienzo, 30.4 cm x 40.6 cm. Título: Nostalgia de agosto.

Anoche llegaron estas imágenes desde Caracas, Venezuela. Es la publicación impresa de la revista Épale. Me las envió otro participante de la Bienal del Sur que leía la revista y se encontró con la sorpresa de verme ahí y tuvo el gesto hermoso de tomarles una foto y enviármelas. Las cosas sencillas de la vida son las más bonitas, los gestos genuinos que nacen del corazón deben ser valorados. En este mundo de avaricia, odio y envidias, estos gestos se convierten en bálsamos. Por otro lado también agradecer los espacios donde nos dan a conocer, dan a conocer nuestro trabajo, nuestra entrega, nuestros intentos. Yo apenas estoy empezando en la pintura y desconozco completamente de técnicas. Pinto por necedad y resistencia, porque soy como las mulas . Pero más que todo pinto por placer. Así que gracias por darle espacio a mi expresión en cualquiera de sus formas. 😃 Gracias, César por estas fotos.

