Reconocen a escritora Ilka Oliva Corado en Jutiapa

Comparto la entrevista realizada en el periódico La Hora, Guatemala, por motivo del reconocimiento en los Juegos Florales de Jutiapa que este año fueron dedicados a mi persona. Agradezco a mi natal Jutiapa por este hermoso reconocimiento.

POR MARIELA CASTAÑÓN

mcastanon@lahora.com.gt

La escritora guatemalteca Ilka Oliva Corado fue reconocida el pasado 6 de noviembre, en la Feria Ganadera de Jutiapa, su trayectoria, producción y calidad literaria, fueron tomadas en cuenta para reconocerla.

Joel Contreras, enlace de la Casa de la Cultura de Jutiapa, propuso a Oliva Corado y explicó que antes de la inauguración de la Feria Ganadera hubo una convocatoria hace tres meses para los Juegos Florales, asimismo propusieron nombres de poetas departamentales a quienes se les podrían dedicar los Juegos.

“Más o menos 15 nombres –fueron propuestos- en el concurso. Yo tuve el honor de proponer a Ilka, la había leído. Las propuestas primero pasaron por la Casa de la Cultura, después al Concejo Municipal y ellos buscaron un jurado calificador que decidió que Ilka era la más apropiada por todo su currículum”, indicó Contreras.

De acuerdo con el entrevistado, el 6 de noviembre se entregó un reconocimiento a Rodolfo González, amigo de Oliva Corado. En representación de Ilka, quien reside en Estados Unidos, González recibió un diploma elaborado en cuero en Santa Catarina Mita, en Jutiapa.

Ilka Oliva Corado fue reconocida en su natal Jutiapa y aunque no pudo asistir expresó su satisfacción por el reconocimiento.

FOTO LA HORA/ILKA OLIVA CORADO/CORTESÍA

“JUTIAPA SIEMPRE HA ESTADO EN CADA UNA DE MIS LETRAS”

Por su parte, Oliva Corado, dijo que este reconocimiento es una honra que recibe con alegría, porque es del departamento de donde es originaria, lo cual profundiza su raíz e identidad.

La Hora. El 6 de noviembre realizaron la premiación de los Juegos Florales en tu honor, ¿cómo te sientes?

Ilka Oliva Corado. Recibo este reconocimiento con mucha alegría porque es una honra para mí que mi tierra me salude con semejante honor, lo siento como un cobijo desde las entrañas de la flor de chacté, la flor de pito, la flor de chipilín, el frijol chilipuca, el jocote rojo de febrero y de las hojas tiernas del jocote de corona. Como un saludo de las semitas, el marquesote y el café de maíz.

La Hora. ¿En qué consisten esos Juegos Florales?

Ilka Oliva Corado. En el marco de la Feria Ganadera de Jutiapa se realizan varias actividades, entre estas está el certamen literario de los Juegos Florales que es un concurso de poesía y verso en el cual premian el primer, segundo y tercer lugar el día que inicia la feria, y cada año es dedicado a una figura literaria del departamento que se haya destacado.

La Hora. ¿Cómo te enteraste de esta noticia y quién te la dio?

Ilka Oliva Corado. Hace unos meses se comunicó conmigo Joel Contreras quien es miembro de la Casa de la Cultura de Jutiapa, para comentarme que quería proponerme y que si yo estaba de acuerdo en que lo hiciera porque habían otras personas que iban a proponer también, le dije que sí, el Comité Organizador de la Feria iba a ser el que tomara la decisión de a quién iban a escoger. Hace unas semanas se volvió a comunicar para darme la buena noticia de que habían votado para que el evento de este año fuera dedicado a mi persona en reconocimiento a mi trabajo literario.

Este es el reconocimiento que los organizadores del evento prepararon para la escritora.

FOTO LA HORA/ILKA OLIVA CORADO/CORTESÍA

La Hora. De alguna manera estarás en Jutiapa, porque una de las actividades importantes en ese departamento es la feria ¿cómo te sientes de estar cerca de donde naciste?

Ilka Oliva Corado. Sumamente honrada, mi tierra me ha distinguido con el más alto honor que puede tener un poeta o escritor, lamento no estar allá para ir personalmente pero es una alegría inmensa recibir este reconocimiento. Jutiapa siempre ha estado en mí, en mí día a día y por supuesto está inmersa en cada una de mis letras. Este reconocimiento profundiza mi raíz y mi identidad. Jutiapa siempre ha estado en cada una de mis letras, quien me lee sabe inmediatamente que soy de Jutiapa, para mí es importante, es como regar todos los días la semilla de la identidad. Pero también es reconocer y honrar a mis ancestros campesinos, lo hago para rendir un homenaje a ellos, constantemente, como una reverencia.

La Hora. La lectura, el deporte y el arte son tres ramas en las que tú te desenvuelves ¿por qué crees que es importante incursionar en estas áreas?

Ilka Oliva Corado. Leo poco porque me interesa más vivir, prefiero tocar una hoja a leer la descripción en un libro. Prefiero ver la neblina a leer la descripción en un cuento, por ejemplo. Y en nada se compara la lluvia cayendo a imaginarla en una novela cuando se lee. Entonces yo prefiero más vivir que leer, y si me ponen a escoger entre leer y plantar yo escojo plantar. Escogería una parcela para sembrar en lugar de una biblioteca con diez mil libros. Leer es importante para mí pero es más importante vivir, la calle nos enseña más que un libro por muy bien escrito que esté o por mucha historia e información que tenga. Es un buen distractor, sí, como lo es pintar y cualquier otra rama de las artes, a mí pintar me relaja mucho y me permite viajar, cuando pinto mi mente viaja lejos de mi cuerpo y entro en un estado de felicidad inexplicable, me siento realizada cuando juego con los pinceles y los colores sin importarme el resultado pero no cambiaría pintar por ver llover y mojarme bajo la lluvia, jamás.

Con esto quiero decir que ninguna hoja de hierbabuena huele mejor en ningún otro lugar que en las propias manos. Nada es más hermoso que escuchar el canto de los grillos, ver la luz de las luciérnagas, escuchar el aleteo de un ronrón, ninguna textura es más hermosa que la del zacate tierno a inicios de invierno o la de los pétalos de las flores, y no debemos perdernos nada de eso por estar inmersos en un libro imaginando las calles de otros barrios, en otros continentes y en otros tiempos. Entonces yo leo en mi tiempo libre pero no es rutinario, pinto cuando quiero pero no me lo tomo como una rutina porque prefiero ver cómo se mueven las hojas con la naturalidad del viento.

El deporte es mi primer amor, el fútbol es mi primer amor, siempre he practicado actividad física desde niña, el fútbol me salvó de terminar oliendo pegamento o de inyectarme cualquier cosa para escapar de mi realidad, tuve la suerte de que el fútbol llegara a mi vida justo cuando más necesitaba aferrarme a algo para poder resistir y decir no a todo lo demás. Siento un profundo respeto por los deportes y la actividad física, de hecho yo sigo realizando actividad física como un agradecimiento y reverencia al deporte.

Ahora bien, quiero dejar en claro que como parte de una vida integral el ser humano necesita tener el derecho a poder incursionar en las artes, por ejemplo; las clases de Formación Musical son muy importantes, tanto como las matemáticas y la Educación Física. Formación Musical y Educación Física deberían darse todos los días por lo menos dos periodos diarios. La infancia del país y la juventud necesitan de parques y áreas recreacionales donde puedan desarrollar sus habilidades y su psicomotricidad pero también donde puedan compartir con otros niños y jóvenes en el proceso natural de integración en la sociedad. Necesitan tener el derecho a decidir y para eso precisan tener opciones, necesitamos un país con opciones. El arte y los deportes son eso además del objetivo primordial de integración. Un niño escribiendo, pitando, practicando deportes está lejos de las drogas, de la violencia, y además está alimentando su alma cultivando un amor por algo que lo abrazará toda su vida. Entonces sí, es sumamente importante que los niños tengan acceso a las artes y a los deportes como parte de su desarrollo integral. Y un niño necesita también el contacto directo con la naturaleza y la tierra para que valore el trabajo de los campesinos, de los cultivan las frutas y verduras que llegan a su mesa. Además de enseñarles a sembrar es cultivarles el amor hacia la tierra. Para mí un campesino anónimo está en un nivel mucho más elevado que cualquier escritor, poeta, pintor o artista por muy reconocido que este sea porque en él se conjugan todas las artes.

En el marco de la Feria Ganadera Nacional en Jutiapa la escritora fue reconocida.

FOTO LA HORA/ILKA OLIVA CORADO/CORTESÍA

Comparto el enlace del video que envié como agradecimiento:

Comparto el enlace del momento en que el Comité Organizador de la Feria, entregó el reconocimiento.

Agradezco a Rodolfo Gonzáles que fue quien recibió el reconocimiento en mi nombre.

Dedicado con amor a los migrantes indocumentados, a los vendedores de mercado, a mi natal Comapa y a mi Gran Amor, Ciudad Peronia.

Si usted va a compartir este texto en otro portal o red social, por favor colocar la fuente de información URL: https://cronicasdeunainquilina.com

Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado

Me gusta esto: Me gusta Cargando...