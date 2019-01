Como ratos de esgoto

Tradução do Eduardo Vasco, Diário Liberdade



Não importa o dia do ano e se chove torrenciais, eles estão sempre lá desde o amanhecer até o anoitecer. Colocando o lombo. Seu corpo como uma ferramenta de trabalho e modo de sobrevivência. Não importa se pensam ou sentem, se perguntarão a hora (porque para o explorado não há relógio que pare) ou se um dente dói ou tem bolhas. Se acaba de morrer um parente ou de nascer um filho seu. Eles estão sempre lá. Colocando o lombo.

Eles nunca são vistos como pessoas, pelo contrário; muitas vezes eles ficam no caminho dos corredores dos mercados populares e sempre há alguém que grita com eles ou faz um gesto depreciativo com o cheiro de seus corpos suados do trabalho. E quem com estereótipos os vê como ladrões. Eles raramente têm sapatos e, se os têm, são quebrados e, no inverno, seus pés cansados são o berço da micose da estação. Tão rasgadas são também suas camisas surradas, porque provavelmente é a única quele eles têm para trabalhar. Mas, o que importa, isso são coisas sem importância em pessoas sem importância.

Um, dois, três, quatro quintais nas costas e correndo entre os corredores cheios de compradores nos mercados populares, e atrás está o dono da mercadoria que só precisa de um chicote para bater nas pernas para se mover mais rápido: como um animal de carga.

Eles se tornaram essenciais, mantendo em seus ombros o classismo e a exploração das sociedades que vêem o pária como um roedor de esgoto. Jovens de corpos esgotados por fadiga física. Homens idosos que andam correndo pelo puro movimento automático da rotina. Eles estão acabados, seus sonhos quebrados e seus dentes, sem dúvida, foram deixados espalhados pelos corretores dos mercados onde alguém em troca de uma moeda (ou um chute no traseiro) explodiu. Suas vidas foram entre quintais e cestas nas costas. Quem está com eles?

Sem dúvida, eles tiveram ilusões, ou eles os têm, talvez? Ir para a escola, graduar-se na faculdade? Ter um negócio? Escrever um livro, ser médicos, professores? Ou simplesmente ter um telhado onde descansar, um par de sapatos, cultivar a terra, tomar uma xícara de café quente e durmir em um colchão.

Com o que sonham os párias no esgoto?

Muitas vezes saem correndo, as camisas encharcadas de líquidos que saem dos fardos que carregam: muitas vezes é sangue de boi, mariscos, tomates decompostos, frutas maduras, flores podres, tufos que giram com suor e raiva e que terminam em lágrimas que ninguém quer ver, porque a dor do pária é invisível para as sociedades que exploram aquele que tem menos.

Como são as noites dos remetentes de pacotes? As poucas horas que dormem, como elas serão? Eles alugam um quarto em qualquer pensão barata? Eles dormem nos corredores daqueles mercados populares a céu aberto? Eles cheiram cola ou tintura? Eles se embebedam com latas de álcool? Eles vão pintar obras de arte? Como são as noites dos remetentes de pacotes? Eles vão escrever poesia em folhas soltas? Onde se banham? Eles terão alguma bagagem?

A maioria dos graneleiros chega nas cidades de suas aldeias, geralmente não tem família lá, eles vão ter bagagem, o que será em suas mochilas? Eles chegam pensando que a capital é o lugar onde eles encontrarão a oportunidade de desenvolvimento, a capital é aquele lugar distante onde foram informados que os sonhos se realizam. A maioria dos graneleiros são indígenas que apenas falam suas línguas maternas e que foram forçados a migrar. Isso os ajuda a serem mais explorados.

Eles chegam como crianças e apodrecem de pessoas idosas entre caminhar e correr, com caroços pesados em seus lombos cansados, nos corredores de mercados populares em uma cidade que só tem a oferecer: desprezo, exploração e discriminação. E assim que chegaram, colocando as costas morrem, invisíveis como roedores de esgoto.

