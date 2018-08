Mariela Castañón: “Sigo acreditando no jornalismo humano”

Mariela recebendo o Prêmio Nacional de Jornalismo 2017 das mãos da jornalista Carolina Vásquez Araya

Tradução do Eduardo Vasco, Diário Liberdade

Mariela Castañón é uma jornalista comprometida com a infância e juventude do subúrbio, uma das poucas que na Guatemala sentem e fazem seu o compromisso de denunciar o abuso sistemático que sofrem. Dá voz a essas pessoas invisíveis para os direitos humanos mas perfeitamente visíveis para o abuso. Tive a oportunidade de realizar uma breve entrevista em torno do tema do Hogar Seguro [centro de “acolhimento” para jovens em situação vulnerável, nos arredores da Cidade da Guatemala, onde houve um incêndio em 8 de março de 2017 (NT)] e sua investigação nas denúncias de tortura e abuso sexual que sofreram as meninas e adolescentes internadas nesse lugar que estava a cargo do governo. Cabe mencionar que Mariela foi a primeira jornalista a denunciar, no diário La Hora, o que ali sucedia, se as entidades correspondentes a tivessem escutado a tempo o feminicídio de 41 meninas em 8 de março de 2017 jamais teria acontecido.

Você poderia ter escolhido outra profissão, porque o jornalismo de direitos humanos?

Porque minha intenção tem sido dar voz a quem não tem, talvez seja uma forma romântica de ver a realidade mas eu sigo acreditando no jornalismo humano, com enfoque nos direitos. Esse jornalismo pode contribuir com as sociedades, revelar uma realidade que ninguém quer ver, entender o contexto do que vivem os seres humanos e tentar mudar realidades.

Na Guatemala, onde ainda é um desafio conhecer nossos direitos humanos e empoderá-los, é necessário este jornalismo.

Um jornalista deve ser imparcial diante do abuso ou deve mostrar sempre de que lado está?

No meu critério um jornalista não pode nem deve ser imparcial diante do abuso, da violência, da injustiça, da desigualdade. Ser jornalista é um privilégio porque se pode interagir com pessoas que podem tomar decisões para mudar a vida dos cidadãos, creio que essa oportunidade também se transforma em uma responsabilidade e obrigação social e moral.

A sociedade guatemalteca é uma sociedade de dupla moral e completamente insensível, como é ser jornalista lutando pelos direitos humanos em um país como a Guatemala?

Creio que os que exercemos o jornalismo desempenhamos um papel importante em nossas sociedades, se as pessoas são insensíveis também em parte é nossa responsabilidade, por não educar, não tocar consciências. É por isso que nosso trabalho deve ser cada vez mais humano e respeitoso, para que nossas sociedades também o sejam.

Tenho te acompanhado de perto e suas publicações sempre estão focadas no tema da infância e da juventude guatemalteca, abusadas e excluídas sistematicamente. O que podemos resgatar delas? Os cheia-cola, os delinquentes, as meninas abusadas sexualmente que vivem nas periferias, com o que podem contribuir com a sociedade? Por que sua insistência em lhes dar um lugar se o fácil é tratá-los como os trata a maioria: como escórias?

Porque se abríssemos os olhos e o coração veríemos a grandeza que há nesses setores da população. Ninguém nasce cheirando cola, nem querendo ser parte de uma quadrilha, são as circunstâncias e as condições que levam uma pessoa a isso. Se a infância e a juventude guatemalteca tivessem as oportunidades que muitos de nós temos não seriam isso que são. Entrevisei jovens detidos, ou que estão em risco social, crianças abusadas e violentadas e me dei conta que suas vidas são tão diferentes das nossas quando tínhamos sua idade. É mais fácil que alguém chegue a uma zona periférica, recrute crianças e adolescentes e lhes dê um AK-47, do que chegue alguém e lhes dê uma bolsa de estudo, um prato de comida, doces ou um gesto de respeito e amor. É mais fácil julgar do que entender contextos de vida.

Você arrisca sua vida constantemente cobrindo questões de violência governamental e policial contra crianças e jovens, o que a mantém ativa nas denúncias?

Acredito que ninguém na Guatemala tenha uma vida garantida, não apenas jornalistas, mas também motoristas de ônibus, pequenos comerciantes, policiais, pessoas de diversidade sexual, mulheres, crianças, jovens. O que me mantém ativo na denúncia é o compromisso e a responsabilidade que adquiri quando estudei essa carreira. A partir do momento em que decidi estudar jornalismo, meu pai me avisou dos riscos e entrou em pânico quando eu transmiti minha decisão, mas sabia que, se estudasse outra carreira, não seria feliz como sou agora. Eu amo jornalismo e acredito que adquiri esse compromisso e essa responsabilidade por minha própria decisão e essa decisão traz riscos. Quando eu não puder mais relatar ou não tiver opção, prefiro me aposentar do jornalismo, porque eu não estaria cumprindo meu papel.

Como chega um adolescente a um centro de detenção para menores?

Chega por muitos fatores: falta de oportunidades, violência intrafamiliar, famíclias disfuncionais, rechaço e estigma da sociedade.

Qual é a vida de um adolescente comum, trancado em um centro de detenção juvenil? O que o estado oferece para sua reintegração na sociedade? O governo cumpre os princípios básicos para que isso ocorra?

É difícil porque há superpopulação, violência, falta de programas para sua reintegração, abusos, estigma. O Estado não responde às necessidades de apoio e reintegração porque não está preparado para isso, por exemplo, para mencionar apenas um aspecto, a quantidade de espaço nas quatro instalações correcionais é limitada e há burocracia para implementar novos projetos. Historicamente, a improvisação dos governos não permitiu colocar as pessoas certas nos cargos, promover políticas integrais para atender à infância e adolescência, nem um sistema de proteção integral para prevenir e atender as crianças e jovens em situação de risco e em conflito com a lei penal.

Por que os adolescentes escapam constantemente desses centros de detenção juvenil? O que eles denunciam, o que eles exigem e como o Ministério Público reage a essas queixas?

Nos centros onde há jovens em conflito com a lei criminal, eles geralmente não escapam. Onde eles escapam é nas casas de proteção e abrigo. O que eles relatam é violência física, sexual e psicológica. Por exemplo, de uma casa na cidade de San Cristóbal anexada ao Hogar Seguro Virgen de la Asunción, eles relataram que seus “educadores” os espancaram com um tubo, eles convulsionaram uma criança ao bater tanto nela ou jogaram suas tampas no lixo. Em outra casa anexa ao lar, na zona 15, eles disseram que um “educador” jogou um pão na cara de uma criança e em outra ocasião um adolescente disse que estava fugindo porque queriam violá-lo sexualmente. Supõe-se que o Ministério Público já tenha algumas queixas e as investigue.

Você tem seguido os casos de jovens que recuperam sua liberdade ou escapam, como é a vida deles fora do centro de detenção juvenil?

No caso de jovens detidos, eles muitas vezes reincidem devido à falta de oportunidades, estigma e rejeição. Alguns anos atrás eu conheci um jovem que recuperou sua liberdade depois de ser condenado por tráfico de drogas, quando ele saiu da prisão ele começou a vender doces, mas a renda que ele ganhou não foi o suficiente para comer e ninguém queria lhe dar trabalho porque ele estava no prisão Um dia ele foi preso em um táxi por transferir ilegalmente uma arma de fogo.

No caso dos jovens que escapam dos lares de proteção, também conheço alguns casos, há crianças que, depois de fugir do Hogar Seguro, preferiam ficar morando na rua, hoje dormem em passarelas em vias públicas. Mas também há histórias diferentes, conheço uma jovem que agora estuda por maturidade, porque no Hogar Seguro ela não podia avançar muito em sua formação acadêmica, ela está procurando emprego e tentando reconstruir sua vida com sua mãe.

O tema das meninas e adolescentes do Hogar Seguro Virgen de la Asunción, saltou para a luz pública em 8 de março de 2017, quando foram queimados vivos. Mas você já denunciou desde 2015 o abuso sexual que eles estavam vivendo. Quais entidades prestaram atenção à sua reclamação e à denúncia delas? Qual foi o acompanhamento dado a isso?

Em 2016, por exemplo, o Grupo de Apoio Mútuo (GAM), sem ser uma organização infantil, apresentou uma queixa ao Ministério Público por tráfico de seres humanos, assim como a Ouvidoria de Direitos Humanos (PDH). As denúncias dessas entidades foram levadas em conta pelo Ministério Público (MP), mas continuam investigando a esse respeito.

O que aconteceu depois de 8 de março de 2017, eu entendi que o Hogar Seguro foi fechado e as meninas colocadas em casas particulares. Em sua reportagem de 4 de agosto no jornal La Hora, fala sobre o tráfico sexual. Você poderia compartilhar o que as meninas sobreviventes relataram?

Se, após a decisão da Câmara do Tribunal de Apelações da Infância e da Adolescência, os filhos do lar foram transferidos para residências, outros se encontravam em residências particulares. Aqueles que estão em casas particulares encarregadas da Secretaria de Assistência Social da Presidência da República, continuam a denunciar a mesma coisa quando estavam no Hogar Seguro: maus-tratos e violência.

Sobre a reportagem publicada em 4 de agosto, adolescentes e suas mães relataram que menores de idade foram traficados sob a forma de exploração sexual de duas maneiras: foram transferidos para casas fechadas e outros foram agredidos dentro do lar. Além disso, para se acalmar, aplicaram uma medicação por meio de “vacinas”, “vacinas para vacas” e “la dormilona”, para o sono que as causou. O caso ainda está sendo investigado pelo Ministério Público.

Qual tem sido a reação e o procedimento do Ministério Público diante dessas denúncias?

A investigação continua, no momento em que não encontra provas e evidências que sustentam as declarações dos adolescentes. O Ministério Público contra o Tráfico Humano diz que vai encerrar a investigação até que encontre três garotas que desapareceram do Hogar Seguro antes do incêndio, em 8 de março de 2017.

O que a sociedade precisa saber sobre a questão do tráfico sexual no Hogar Seguro?

Precisa conhecer a realidade do que aconteceu desde que o Hogar Seguro foi inaugurado em junho de 2010.

O que você sentiu quando ouviu a notícia do Femicídio no Lar Seguro, algo estava vindo?

Eu nunca imaginei que eles iriam morrer, e muito menos assim, eu tinha a esperança de que eles fechassem o Hogar Seguro depois que o Conselho Nacional de Adoções, encarregado de verificar casas públicas e privadas, recomendasse o fechamento progressivo. Eu pensei que haveria outra alternativa para a vida de meninas e meninos, mas isso não aconteceu.

O que eu senti foi frustração, impotência, dor, porque ninguém ouviu as alegações de abuso, violência física, psicológica e sexual a tempo. Foi difícil porque quinze dias antes do incêndio ter publicado outro relato que intitulamos “O Drama da Infância e da Adolescência do Hogar Seguro não tem eco no Estado” e justamente ali explicamos a passividade do Estado para atuar com tantas queixas.

O que uma jornalista como Mariela Castañón espera das entidades correspondentes e da sociedade?

No caso do Hogar Seguro, espero uma investigação independente. Recentemente, Otto Rivera, da organização Ciprodeni, explicou-me que uma investigação poderia ser realizada por entidades internacionais com foco nos direitos da criança, com o apoio da sociedade civil guatemalteca, para esclarecer o que aconteceu e deduzir responsabilidades, que nenhum crime fique impune.

Por que continuar em questões de direitos humanos, segurança e justiça, por que insistir em algo que uma sociedade adormecida como a da Guatemala não reage?

Porque acredito que o compromisso de dar voz àqueles que precisam disso merece.

Existe alguma esperança? Você espera que as suas denúncias façam com que os culpados de tantos abusos venham a pagar enquanto eles administram as cúpulas do terror do governo do país?

Apesar de tudo, tenho esperança. O Hogar Seguro foi uma batalha perdida para mim, mas em outros casos algo foi alcançado, por exemplo, em casos de estupro de meninas e mulheres no Preventivo da zona 18, nas transferências ilegais de detentos houve investigações. Outros pequenos detalhes que não me fazem perder a esperança são a solidariedade e a empatia de muitas pessoas que ajudaram, pelo menos, a resolver as necessidades básicas das famílias atingidas pela violência.

Os casos são semelhantes no Preventivo e no Hogar Seguro? O que aconteceu com as meninas e mulheres que você mencionou?

No caso das meninas do Hogar Seguro, algumas delas agora com idade legal, estão tentando reconstruir suas vidas com suas famílias. Eu conheço uma mãe de uma dessas meninas que tem sido o apoio de sua filha. Dos casos do Preventivo da zona 18 não conhecia muito as vítimas por causa do risco para elas e para mim.

E no caso dos réus, você poderia explicar com mais detalhes?

No caso dos réus, houve uma sentença condenatória contra aqueles que haviam participado de violações maciças. Alguns já tinham muitos anos de prisão por outros crimes.

10 anos como jornalista de direitos humanos, o que Mariela sonha para o futuro próximo? Quais são seus planos no jornalismo?

Eu gostaria de escrever um livro que contenha toda a cobertura que eu fiz do Hogar Seguro, eu não quero apenas denunciar, mas contribuir. Cobrir o caso do Hogar Seguro permitiu-me aprender sobre os direitos das crianças, os riscos da institucionalização, o dano irreparável da violência na vida das crianças.

Ilka Oliva Corado @ilkaolivacorado

