Mi amores: mi libro de Travesía fue traducido al francés

Mis amores, hoy quiero compartirles que mi primer cría, mi libro de Travesía, fue traducido al francés y publicado en Francia y en la República Democrática del Congo, en agosto pasado por Éditions Nzoi.

Hace tres noches, cuando regresé del trabajo me encontré con el paquete, venía desde Francia, traía los libros que me enviaba la editorial. Mi corazón voló no sé hacia dónde y luego regresó revoloteando. Los veía, los acariciaba y no podía creerlo. Mi bebé ya fue publicado en Italia, por Edizioni Arcoiris, a inicios del verano. Está por publicarse en portugués, en Brasil. Y ya fue traducido al sueco y publicado en Amazon.com. Está siendo traducido al inglés.

Son cosas que aún no logro asimilar muy bien, algo nunca imaginé, este libro nació de la serie publicada en mi blog, después de 10 años de silencio post frontera. 10 años de depresión profunda, de culparme, de enmudecer, de embriagarme para no pensar, no sentir y no recordar. 10 años de curtirme en el dolor de la desolación post travesía. Jamás imaginé que terminaría escribiendo esa historia que es la de miles alrededor del mundo y mucho menos que se publicaría y no digamos que sería un libro y que se traduciría. No es fácil ser sobreviviente de frontera, el estigma queda, los recuerdos son latentes, la herida nunca cierra y el vacío es insondable. Nunca la vida es igual después de la travesía…

Por desgracia la historia de este libro la siguen viviendo todos los días, en todas partes del mundo, millones de personas. La mayoría no contará lo vivido, por la crueldad de la realidad y del recuerdo, por vergüenza, por la profundidad del dolor. Por la paranoia. Sea este libro el que les dé voz a sus silencios, sea este libro el que los honre y los ampare.

Siempre he sentido un amor profundo por la Mamá África, la siento mi raíz, y habita en mí el anhelo de regresar a su entraña, que este libro esté publicado allá, es algo que me impresiona, es como una forma de retornar al nido de mis ancestros Garífunas. Es una caricia para el alma.

Bueno, ya saben la emoción que me invade con todo esto. No la puedo relatar…

Copio aquí el texto de la editorial en francés:

Parution : Ilka Oliva Corado, Histoire d’une sans-papiers : Traversée du désert de Sonora-Arizona

jeudi 7 septembre 2017 , par français

traduit de l’espagnol (Guatemala) par Françoise Couëdel

978-2-36949-005-0

114 pages, 7500 FC

septembre 2017

En partenariat avec la revue DIAL. Le livre Ilka Oliva Corado, guatémaltèque, vit désormais aux États-Unis. Dans Histoire d’une sans-papiers, elle témoigne du périple qui l’a menée de son pays d’origine jusqu’à son lieu de vie actuel. Aux frontières de l’Europe, des États-Unis, du Japon, ailleurs aussi, tous les jours, des migrants tentent, comme elle, de parvenir de « l’autre côté ». Ce livre met des mots sur cette « traversée » qui est à chaque fois unique en même temps qu’elle est partagée. « C’est notre deuxième jour dans le désert ; nous croisons au sol des cadavres de migrants dont certains ne sont plus que des os et des vêtements ; d’autres dépouilles en décomposition depuis des jours : hommes, femmes et enfants. Sans effets personnels, beaucoup criblés de balles, ce qui signe l’action de la migra, des groupes criminels ou des hommes en civil bien connus – mais invisibles pour la justice états-unienne. Dans quel enfer sommes-nous tombés ? » L’autrice Écrivaine et poétesse, Ilka Oliva Corado est née à Comapa, dans le département de Jutiapa (Guatemala), le 8 août 1979. Enfant, elle vendait des glaces sur le marché de Ciudad Peronia, dans la banlieue de Guatemala, la capitale, avant de devenir professeure d’éducation physique et arbitre professionnelle de football. Elle a publié 11 livres. Un nuage de passage qui s’est penché à son chevet l’a baptisée « migrante sans-papiers diplômée en discrimination et racisme ». El libro puede adquirirse desde cualquier lugar del mundo, la editorial lo envía. Agradezco a todas las personas que fueron parte de este proyecto de traducción y publicación, por su empeño en querer contar una historia que es la de millones y llevarla a otras partes del mundo, en otro idioma. A la traductora Françoise Couëdel, por su excelente trabajo, a Nicolás Pinet, el editor; por su paciencia, su insistencia y su esfuerzo en que el sueño se hiciera realidad. A las dos mujeres que confiaron en este proyecto desde el primer momento y lo arroparon, como gallinas poshorocas en patio de casa: a mi maestra Priscila Casasola quien escribió el prefacio, por su confianza y poesía; y a Carolina Vásquez Araya, dulce miel de cerezos en mi vida, quien escribió el prólogo, por su sosiego que me calma. Dedicado con amor a los parias, a los vendedores de mercado y los inmigrantes indocumentados del mundo entero. A mi natal Comapa y a mi gran amor, Ciudad Peronia. Para la niña heladera, siempre. Si usted va a compartir este texto en otro portal o red social, por favor colocar la fuente de información URL: https://cronicasdeunainquilina.com/2017/09/29/mi-amores-mi-libro-de-travesia-fue-traducido-al-frances/ Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado contacto@cronicasdeunainquilina.com

29 de septiembre de 2017, Estados Unidos.