Del 17 de diciembre del 2013. Recuerdo que venía Isabel Allende a la biblioteca pública del centro de Chicago, me tocó hacer malabares para llegar. Siempre agradeceré la compañía de sus libros en los primeros años de mi caminar migrante. Hace años que no la leo más, pero siempre agradeceré haber acompañado mis noches de insomnio de aquellos años y la alegría que sentí de conocerla en persona y de recibir un autógrafo suyo.

