Con regularidad, desde que empecé a pintar, cosa de unos pocos años atrás, recibo comentarios de gente que me conoció vendiendo helados, que me dice que en cuántos miles de dólares venderé mis pinturas. Que de seguro ya he expuesto en galerías, que pinto como niña, que debería pintar como adulta, mejorar la técnica, siempre como burla, porque yo estaba destinada y tuve todo en contra como para darme por vencida y terminar mi vida oliendo pegamento en cualquier calle de mi arrabal. Como por desgracia han terminado tantos que han gritado pidiendo ayuda y nadie los escuchó. Haberme atrevido a escribir y a pintar me ha colocado en un lugar de burlas constantes y de rechazo por muchos de los que me vieron con mi hielera en el hombro corriendo atrás de los autobuses vendiendo helados. Dejé de ser "la heladera”, sin nombre, para convertirme en Ilka Oliva Corado. Cuento esto, porque sé que allá afuera hay personas como yo, que están intentando con todas sus fuerzas expresarse y reciben burlas, mensajes hirientes de quienes los ven como el que está abandonando el barco. Algunas veces es mejor nadar en soledad contra marea, que flotar en la comodidad de un barco donde hay gente que jamás nos verá como personas. Y yo en mis adentros sigo siendo esa niña heladera que me ha dado la resistencia para intentar cada día al amanecer. No importa si no exponemos en galerías, si nuestras pinturas no se venden, si a la gente no les gustan, todo eso es externo a la necesidad humana de expresar. Yo me siento sumamente orgullosa de mis coloricos y de la niña heladera.