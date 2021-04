Arte | Para la aldea

Los colores encendidos son la parte esencial de mis pinturas (también de mi forma de vestir) es que entre más revoltura tengan me alegran más la vida. Cuando pinto no me interesa saber qué color va con cual, (tampoco con la ropa) solo pongo los que se presentan en ese momento, porque es así, yo puedo pensar en un color pero al momento de pintar otro es el que me dice ponéme aquí. Tiráme aquí de panzazo me dice y yo encantada lo aviento. Eso cuando no me toca crear tonalidades, porque con esas si ando bateando, en mi mente tengo a una y al final me sale otra que para qué púchicas, pero es que me da tanta lástima desperdiciar la pintura y tirarla y volver a intentar hacer la tonalidad que quiero, que al final termino colocando en el cuadro la que salió.

Con la pintura y todos los materiales que uso para pintar (todos, quien me oyera…) me pasa como con la comida, los zapatos, la ropa, que me costó tanto comprarla como tirarla solo porque sí, no puedo. Tiro las cosas hasta cuando de verdad están inservibles, entonces también me sucede con la pintura, que tanto que me costó comprarlas para ponerme berrinchuda y tirar a la basura el color que no me salió. Como cuando uno ahuma los frijoles, no por eso los va a tirar a la basura, se los come. Bueno, yo me los como, no crecí desperdiciando y hago todo lo posible por no desperdiciar en mi edad adulta.

En la pintura nunca he buscado crear una cosa original, eso de que uno es artista hasta que pinta algo original, que tiene que matarse creando, quitarse el sueño, no dormir hasta que esa obra salga magistralmente y que sea algo nunca antes visto. ¡Por favor! Yo soy feliz pintando, sea lo que sea, no me interesa quitarme el sueño (ya me lo quité por tantas cosas en el pasado) ni quebrarme la cabeza intentando dibujos, estilos; aunque debo decir para ser fiel a la realidad que, sí me he frustrado cuando un dibujo no sale como quiero porque tampoco es que tenga la gran habilidad para dibujar, todavía falta ejercitarme en eso, practicar más. No sé cómo dibujar en perspectiva no sé qué, dimensiones no sé qué, todas esas cosas raras de los dibujos. Mucho menos dibujar rostros al estilo del que nos dicta el sistema que deben ser los rostros, claro está, de dibujarlos los dibujo pero al estilo Ilka, como todo en mi vida.

Ayer pinté este cuadrito, pequeñito, me ilusionan mucho los dibujos de casitas en los pueblos y las montañas al fondo, me recuerdan mucho a mi pueblo natal, esa es la razón por la que los pinto. Me dan la sensación de estar en un lugar conocido, donde el tiempo descansa entre las ramas de los árboles y las calles empedradas o de adoquines siguen resistiendo a la llegada del asfalto y su aceite quemado. Como me paso de disciplinada, es que doy pena, yo misma me doy vergüenza de lo disciplinada que soy en ciertas cosas, siempre mantuve la regla esa que nos enseñan en la escuela de no traspasar la línea al colorear, por esa razón siempre he delineado mis pinturas de negro al final, pero ayer con esa pintura dije que no más, que voy a pintar como se me de la gana y que las normas las puedo ir tirando a la basuca, perdón a la basura, es que a veces siento que estoy hablando con la mara de Peronia. De hoy en adelante me valdrá pura estaca eso de no traspasar la línea, son mis pinturas, es mi mundo y no me interesa que nadie ponga reglas en mi propio espacio. Así que esta vez pinté y no repasé de negro al final como siempre lo hago. También me prometí dejar esa bobada de darle dirección a la pintura, que si es horizontal o vertical y no sé qué. Pintaré mis revolturas con los colores que yo quiera. Total, en la pintura es el único lugar donde puedo ser yo misma, no permitiré que ahí también otros me pongan normas. Mis pinturas entonces serán al estilo Ilka, simplemente.

De la serie, Mi familia. Acrílico sobre lienzo. Título: Para la aldea.

Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado

26 de abril de 2021.