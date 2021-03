Una sola mujer indígena

Una sola de las mujeres de los pueblos originarios de Guatemala, vale lo que no valdrán nunca las pintoras, poetas, escritoras, articulistas, intelectuales, traductoras, licenciadas, doctoras, cineastas, documentalistas, trabajadoras sociales, psicólogas no sé qué, que utilizan las redes sociales para publicar sus enormes logros de profesionales y artistas pero que solapan con su mero racismo y clasismo (al no acompañarlas cuando salen a manifestar entre semana ), todo lo que puede hacerle al país una clica criminal desde el gobierno. Loor a las mujeres de los pueblos originarios, lo demás es alcornoque. A excepciones, claro está, pero muy pocas.

Esta semana llegaron a manifestar durante 3 días a la capital, los pueblos originarios que salieron desde lugares muy lejanos, con sus propios medios pagando pasaje y comida, estadía. Todo para hacer acto de presencia y exigir un alto a las mafias que están en el gobierno. Son un lujo las mujeres de los pueblos originarios, por desgracia un alto porcentaje migra en forma indocumentada hacia Estados Unidos, por necesidad. Y en los últimos tiempos, cada vez más jóvenes, no llegando a cumplir siquiera los 15 años.

Fotografías de Radios Alternativas de Guatemala.









Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado

12 de marzo de 2021.