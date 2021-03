Arte | Oteando

Podría decir cualquier cosa pero diré la verdad. Acostumbrada a pintar con acrílico y al pedalazo, con el óleo ando bateando. Dundeando, diríamos en mi natal Comapa. Es un mundo distinto, una gotita hace micos y pericos y eso me pasó con los colores pitayos de este cuadro. Ese rojo pitayo tan encendido. En mi mente andaba buscando el color zapote y un color corinto oscuro tirándole a café, pero me salió una revoltura que para qué les cuento. Pero así se va aprendiendo.

Después, abajo, que se supone que va un pedazo de tabla, se me ocurrió pintarla de verde y amarillo, pues para seguir con las revolturas coloricas, total… Desconozco completamente de los colores, es decir; cómo combinarlos, de tal color con tantito de tal otro sale tal, que si se revuelve con tal otro sale tal. Creo que me paso en la medidas.

Me pasa como cuando cocino, no puedo cocinar con las cosas medidas con cuchara, me tengo que echar la sal en la mano y ya puesta en mi mano sé cuánto necesita la comida. Lo mismo con las especies. Si cocino con las cosas medidas con cuchara siento que la comida no tiene sabor, la siento insípida. Lo mismo con las tortillas o las hago a mano o no hago, no puedo hacer tortillas con un plato, una bolsa de nailon y una tabla de cocina. Entonces con la pintura ando en esas, pero como todo se aprende en esta vida, tengo que aprender a tener paciencia y practicar, practicar y practicar. Pero mis cabritas hermosas, que son mi familia del corazón, están divinas, ¡como siempre!

De la serie Mi familia. Óleo sobre lienzo. Título: Oteando.

10 de marzo de 2021.