Mi libro de travesía, publicado en Brasil

Hoy fue publicado en Brasil, en la editorial Monstro dos Mares, mi libro de travesía. Mi primer libro. Traducido por Raphael Sanz. História de uma indocumentada: a travessia do deserto de Sonora-Arizona

El año pasado para inicios supe de la idea de su publicación, hoy la veo hecha realidad. Raphael Sanz, insistió en darlo a conocer en Brasil y lo logró. A mí no me queda más que felicitarlo y agradecerle por la traducción, por la insistencia, por tocar puertas en editoriales hasta que encontró que una las abriera. Es un libro que yo escribí pero que tiene la historia de millones en el mundo, no me pertenece, es del desierto, es del mar, es de los ríos, de los muros, de todos los lugares por donde cruzan los migrantes indocumentados. No tiene fronteras ni idiomas, porque esas vivencias son de millones alrededor del mundo.

Y siempre será dedicado a los migrantes que cruzaron, a los que están cruzando y a los que cruzarán las fronteras. Loor a ellos, siempre.

Copio aquí parte de la presentación. Y agradezco a la editorial Monstro dos Mares por la publicación y la oportunidad de visibilidad que le da a las voces de los migrantes que habitan en ese libro. A Carolina y Prisci, porque creyeron en este libro desde antes que se gestara, sin ellas no existiera.

Por supuesto, es un libro que me duele y que no hubiera querido escribir, porque, por qué tanto dolor en una migración que tiene que ser forzada y tanto, tanto de todo, todo que hasta al nombrarlo al alma le duele.

“Ler a Ilka é como parar de frente ao limiar de uma porta e ser, de primeira, absorvido por uma vorágine de palavras que desembocam em multidões de sentimentos, daqueles que não há volta, porque uma vez lido, não pode ser ignorado.” Priscila Casasola Vargas.

“O livro que você tem em mãos é uma obra de valentia, um relato poderoso por seu valor de testemunho e por deixar descobertos não apenas os detalhes de um trajeto cheio de perigos, mas também as mais íntimas experiências da autora.” Carolina Vásquez Araya. “Aos leitores, segue abaixo um relato gigante, não em páginas, mas em importância. O primeiro a que tive acesso com riqueza de detalhes sobre esta travessia, e, acima de tudo, escrito por uma mulher de muita fibra.” Raphael Sanz.

“A história que nos conta Ilka Oliva Corado nas seguintes páginas é a de milhões de seres humanos que buscam um destino melhor longe de suas terras. Migrantes, indocumentados, aliens, intrusos, e assim por diante. Muitos são os adjetivos com os quais a intolerância pretende etiquetar, sem maior motivo que os interesses econômicos e sociais dos governos dos países de chegada. Qual é o delito de buscar para si e sua família um destino melhor? Por que isso é um problema? Dispostos a trabalhar nas tarefas mais duras e em um ambiente de abuso e humilhações, estes cidadãos aportam um enorme valor com suas remessas e sua vontade de alcançar sonhos.” Carolina Vásquez Araya.

História de uma indocumentada: a travessia do deserto de Sonora-Arizona

Ilka Oliva Corado

Tradução de Raphael Sanz

Editora Monstro dos Mares

96 páginas

ISBN: 987-65-86008-08-1

Ilka Oliva Corado @ilkaolivacorado