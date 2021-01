Siempre he pintado en acrílico, para mis abstractos en un pasón, cinco minutos y ya está seca, pero quería intentar pintar con óleo, entonces lo hice. Sin tener idea alguna, como siempre, de la técnica de óleo solo sabía que tardaba en secar varios días. Nunca sentí un llamado tan fuerte en mi vida como el de las mujeres de las tribus africanas, nada en mi vida lo escogí, no tuve la oportunidad de decidir, todo fue a empujones, por la necesidad, en el trote, por sobrevivencia y por mis condiciones económicas principalmente, claro y por ser mujer, pero por ser mujer pobre, volvemos a lo mismo.

La primera vez que escogí y decidí fue con la pintura, ni siquiera la escritura fue decisión. Pero la serie de Mamá África yo la escogí, yo decidí pintarla desde que vi fotografías de las tribus africanas, recién apenas diré dos o tres años atrás, hay infinidad de cosas por pintar pero yo decidí pintar expresamente sobre las tribus africanas. Sobre la raíz. Me impresiona grandemente la mirada de las mujeres africanas. Nunca he podido. Mis manos están tiesas, no tengo la soltura del pincel ni la capacidad de transformar un dibujo rígido en algo que tenga vida. Pero está bien, todo lleva un proceso y si al final mis pinturas serán así también está bien.

Pero viajo, mientras pinto converso con ellas, es como si las conociera desde antes, como si hubiéramos vivido en el mismo lugar. Como si conociera los caminos que recorren acarreando agua o acarreando leña, conozco el cansancio de sus espaldas mientras trabajan y cargan a sus hijos, mientras los amamantan. ¿Cómo te fue hoy? Les pregunto, notando sus pies cansados. Como si en el camino de kilómetros y kilómetros para ir a buscar agua nos encontráramos y conversáramos de las cosas de sus aldeas, de la cosecha, de los tomates que cuesta que crezcan, de la pesca. De todas las responsabilidades de los hijos y las casas que caen sobre ellas.

De sus vestidos, que fueron a comprar tela para hacerse uno, la ilusión que les da, qué nos da. Y cuando siento no estoy en donde estoy, estoy en África, entre las tribus, entre las etnias, en mi raíz. Y las agujas del reloj se detienen, siento el sol, el calor abrasador, sus sufrimientos por ser mujeres empobrecidas en un mundo hecho para los hombres, en un continente rico pero saqueado. Y sus sonrisas, todavía se atreven a sonreír como una revolución, como forma de lucha, de resistencia, como su dignidad, su forma de ponerse de pie y continuar.

Y las siento mis hermanas. Y les prometo que haré todos los intentos y más para que algún día pueda pintar la expresión de sus miradas, algún día y sus músculos rollizos, su cansancio, sus sonrisas y sus ilusiones. Para mientras sueño. Sueño mientras las pinto y conversamos, salgan como salgan porque es mi forma de honrarlas. Es mi forma de acudir a su llamado.

De la serie Mamá África. Mujer de la tribu Mursi, en Etiopía. Óleo sobre lienzo. Nombre: Sustento.

De la serie Mamá África. Mujer de la tribu Mursi, en Etiopía. Óleo sobre lienzo. Nombre: Sustento.

Si usted va a compartir este texto en otro portal o red social, por favor colocar la fuente de información URL: https://cronicasdeunainquilina.com

Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado

30 de enero de 2021. Estados Unidos.