Siempre me ha encantado el mundo de las aves, también el de los insectos, esos micro mundos que cuando uno los ve aterriza de panzazo, porque son tan importantes que uno entiende por si tenía alguna duda que, es tan insignificante en este universo.

Con tanta belleza y diversidad en la fauna y la flora, con la magia de los ecosistemas uno debería estar admirado, conforme y agradecido. Cuando camino por el bosque siempre busco aves, el sonido de pájaro carpintero trabajando arduamente resuena en el eco de la arboleda. En invierno se ven muy poco, también algunas aves que no sé por qué no emigran. Mi desconocimiento sobre flora y fauna y modos de vida de los animalitos es monumental.

Eso no quita que con toda mi ignorancia me maraville cada vez que veo a alguno de estos animalitos. ¿Cómo será su mundo? Me pregunto cada vez que los veo hacer sus nidos y extender sus alas.

De mi visita al parque hace unos días tomé unas fotografías.

Si usted va a compartir este texto en otro portal o red social, por favor colocar la fuente de información URL: https://cronicasdeunainquilina.com

Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado

13 de enero de 2021, Estados Unidos.