Sociedades misóginas

“Estupram uma mulher em determinada estação de trem”, disse o noticiário, sem vacilar, com esse rosto que têm os que veem a violência de gênero como coisa natural. Quantas mulheres são estupradas nas estações de ônibus e trem diariamente no mundo? Coisa natural para a sociedade que somos.

“O atleta de tal país foi encontrado morto na margem de um rio, seu seio foi cortado e sua cabeça foi removida”, disse a jornalista esportiva na televisão nacional, sem piscar, a anfitriã perguntou como estava indo. sua gravidez e eles soltaram suas risadas celebrando o próximo nascimento. Sem um mínimo de respeito pela família da vítima e indignação com o feminicídio.

“Eu sei que é patriarcal, mas eu gosto de dizer isso e o quê,” homens e mulheres responderam igualmente a mim quando tento explicar a eles que dizer um filho da puta a um cafajeste, um ladrão, um agressor ou um político corrupto não é violá-lo é violar todas as mulheres igualmente. Porque para a sociedade patriarcal todas as mulheres são prostitutas.

Ela é uma cadela, a garota que parecia morta em uma lixeira: cadela por viver na rua, cadela por viver com sua família, prostituta por sair à noite, por sair durante o dia, por não sair; cadela por colocar uma saia, por colocar calças. A cadela é a adolescente violada e desmembrada: prostituta por ter namorado, por não ter, por sorrir para um estranho, por não sorrir para ele. É puta por dizer sim ou dizer não. Ela é uma prostituta por fazer sexo, por não fazer sexo.

É puta a mulher que desapareceu e encontraram o corpo dela em outro bairro, espancado e estuprado. Ela é uma vadia porque não se deixou tocar mais em seu marido, seu namorado, seu amante. Prostituta porque denunciou, vadia por não ter denunciado por medo ou vergonha em uma sociedade que sempre processa e nunca aponta a vítima para o vitimizador. Prostituta porque ela não tinha namorado, marido ou amante. Prostituta porque ele era homossexual, puta por ser transexual. Prostituta, simplesmente por ser mulher.

Para esta sociedade patriarcal a mulher merece, pede e tem que ser constantemente violada porque gosta disso, gosta de ser insultada, espancada, violada, desaparecida, morta. E não é violado por seres de outras galáxias, homens criados em outros mundos; Nossos irmãos, nossos filhos, nossos amigos, conhecidos, nossos colegas de trabalho, nossos pais e avós são violentos. Homens que cresceram conosco com os mesmos padrões de violência patriarcal.

Mulheres estupradas em estações ferroviárias foram estupradas por homens que cresceram no mesmo sistema misógino com o qual nos sobrepomos. Porque é claro, sobrepor e manter o silêncio ou virar o rosto e nos fazer mal entendidos tem o mesmo peso moral que fazer as coisas. É tão culpado quanto aquele que conhece e não denuncia. E nós somos uma sociedade que se sobrepõe à violência de gênero ao criar homens violentos.

Um feminicida em série foi uma criança, como todo o mundo. O que aconteceu com essa criança para que ela terminasse fazendo isso? O homem que vai a um bar para estuprar uma menina é um homem que tem uma família: ele é filho, irmão, pai, amigo, avô. Que ele tem mulheres em sua família, que ele nasceu para uma mulher. E não acreditamos que os abusadores sejam apenas pessoas de baixa renda que não tiveram a oportunidade de estudar, porque vemos pessoas com doutorado e mestrado fazendo o mesmo. O patriarcado não distingue raça, cor, credo, classe social ou nível de escolaridade. Mas vamos ver a negação de acadêmicos e intelectuais franceses para fechar os bares e casas de namoro na França.

É o mesmo homem que sai para se manifestar por corrupção. Sim, muitos desses homens que enchem as ruas demonstrando por que a gasolina subiu frequentam bares para estuprar mulheres; Eles atacam suas parceiras, suas filhas, suas irmãs, suas mães, são eles que passam a vida gritando tudo para as mulheres na rua ou em seus locais de trabalho. Ele é o homem comum que todos nós temos em casa. É por isso que nas marchas contra o feminicídio e a violência de gênero, os homens não lotam as ruas com as mulheres, porque quem pensa menos é também um agressor.

Para o patriarcado, a mulher livre é a prostituta, a que pensa, a que ousa viver sua vida, a mulher independente e determinada, o patriarcado quer que sejamos submissas e silenciosas para que qualquer homem se sinta com direito a nós. Nós não pertencemos a ninguém, não somos objetos.

Continuaremos a criar gerações de homens violentos? Até quando? Devemos seguir as mulheres acreditando nos santos e apontando para as outras como prostitutas? Até quando? As redes sociais mostram o que somos como humanidade, lá tudo é aparências, mas no que elas não mentem é na opinião que elas têm sobre violência de gênero. Basta ler os comentários dos leitores quando se publica uma notícia de feminicídio, a maioria culpa a vítima e sua família: os pais por lhes dar “rédea livre” e elas “por prostitutas”.

Às vezes sinto que a luta contra a violência de gênero, contra o patriarcado por mais que a gente saia para demonstrar, por mais dias comemorativos, por mais denúncias, por mortes mais violentas e mais dor que nos ilumine como sociedade e não como podemos erradicar. Quando vemos a metade de um país gritando com um presidente neoliberal “Macri a puta que te pariu”, em recitais de poesia, em concertos, em estádios, em manifestações de massa e sabendo que há crianças que estão aprendendo pelo exemplo. Essas mesmas pessoas que saem para se manifestar pelos femicídios, não entendem que tudo tem a ver com tudo?

E também vemos intelectuais, defensores dos direitos humanos, feministas, artistas, poetas, cineastas, acadêmicos, colocando o rótulo “#MMLPTP” para qualquer publicação que eles fizerem nas redes sociais. Muitas vezes denunciando a violência do governo com violência sexista.

E o pior de tudo, tente explicar a eles que isso é patriarcado e violência de gênero e que eles respondem: “Eu já sabia disso, mas eu ainda faço, e daí?” Lá percebe-se que ele está arando no mar, mas devemos continuar fazendo isso porque é a única luta que podemos dar ao nosso pior inimigo a superar, devemos insistir até estarmos cansados e mais.

