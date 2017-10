No futebol, como na vida

Tradução do Eduardo Vasco, Diário Liberdade

O futebol é a paixão das paixões e é algo que não está em discussão. Todos nós sabemos disso. Como a paixão tem a irreverência de nos fazer vibrar em uníssono, onde quer que estejamos, fale o idioma que falamos; pelo seu caráter universal. O objetivo é o mais próximo de tocar o firmamento com as pontas dos dedos; Quem marcou um gol conseguiu a imortalidade, então o jogo está em uma rua no subúrbio e com bola de trapo.

A paixão (como eu chamo o futebol) é a coisa mais bonita que temos na Terra, e pela felicidade que nos dá, devemos respeitá-la. Reverenciá-la sempre. Mas fazemos o contrário. Nós humanos destruímos tudo com nosso egocentrismo e nosso desrespeito. Com o nosso hábito de querer acumular tudo e entrar no caminho de qualquer pessoa que se interponha no caminho: literal.

Então nós ensinamos às crianças que, se quiserem ganhar uma partida, devem bater no osso para deixar o oponente desativado. Esse direto ao osso reflete-se nos lances famosos (quando entram com os calcanhares na frente e bem na canela) ou os cotovelos no nariz “que não eram intencionais”.

Que não coloque o corpo, mas empurre e agarre pela camisa para que não leve a bola. Que seja inteligente e que arengue quando o árbitro não está perto, que escreva ao oponente para provocá-lo e procurar uma expulsão. Que ganhar é o mais importante, esquecer de participar, vencer ou vencer e, se não ganhar, é inútil, não entende futebol, não merece jogar futebol, é uma vergonha da família. Se elas são meninas, puxar seus cabelos, beliscar seus mamilos ou cutucar suas tetinhas porque essa dor os deixará incapacitadas. O mesmo para os meninos, nos testículos.

Com tudo isso, nós roubamos os filhos da ilusão, os amaldiçoamos de sua infância, os queimamos dentro, nos tornamos máquinas de destruição, nós os ensinamos a desrespeitar a paixão, desrespeitar-se, o público e os oponentes. Não só nós ensinamos a eles que, se perderem, não têm o direito de chorar porque só mulheres ou “maricas” choram com isso, reafirmando o papel patriarcal e machista do gênero masculino na sociedade. Se eles são meninas que choram por fraqueza, procuram outro esporte porque é muito forte para eles, que o futebol é para homens. As crianças então salvam suas emoções e expulsam-nas com seus adversários, dentro e fora do jogo. E assim estamos criando seres humanos violentos e capazes de transmitir quem deve alcançar seus objetivos.

Nós nos tornamos insensíveis, incapazes de reagir à dor dos outros, incapazes de entender o que o outro vive, é como vemos como se divertem com as derrotas desportivas dos adversários e, na idade adulta, como se divertem com o desaparecimento forçado, de estupro, de assassinato, de femicídio. E os vemos se escondendo com o silêncio da impunidade de todos os tipos. E pior, votar para os representantes do machismo, da homofobia, do racismo, do classismo e das oligarquias.

A tragédia de tudo isso é que somos no futebol o que somos na própria vida, que não respeita a paixão, não se respeita e desrespeita os outros. Sim, sim ou sim. Quem for violento no campo será em qualquer lugar. Quem trapaça no campo sempre trapaçará na vida.

E também com isso, nosso papel importante como espectadores, quando se trata de ser tão público. O que nós ensinamos as crianças que estão assistindo o jogo conosco. Se você nos ouvir insultar, peça a um jogador para puxar para dentro da área e procurar penal. Se insultarmos o árbitro que sabe claramente mais do regulamento do que nós. Se exigimos que os jogadores ignorem o fair play.

Se nos divertimos da dor da equipe que perdeu, se perdeu nossa equipe nós nos atiramos contra qualquer um. O que as crianças veem, elas imprimem como esponjas e farão isso no dia a dia.

Muitos acreditam que o futebol é tudo sobre chutar uma bola e um monte de idiotas correndo atrás dela. O futebol é uma universidade de vida, nos prepara para tudo, em todas as áreas da mesma. Ele cria uma disciplina, ensina respeito, fair play, a importância da rendição, lealdade, sensibilidade e traz nosso caráter que está moldando dentro e fora do campo.

Então, da próxima vez que formos espectadores de um jogo de futebol, pensemos em como estamos atuando. Se nosso papel é como mentores, treinadores, árbitros, jogadores, pais, o que estamos ensinando aos filhos. Eu digo filhos, obviamente, sem distinção de gênero, sonho que um dia o futebol será praticado por meninas sem serem insultadas, acusadas ou discriminadas por seu gênero.

