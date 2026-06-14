Arte | Pintura

De la serie Mi familia. Óleo sobre lienzo. 40.6 x 60.8 cm.

Pintar con mis colores coloricos siempre es un resistencia. Salir de la norma.

Cuando pinto con mis coloricos mis procesos son más largos, porque pruebo y pruebo colores y tonos y no termino mi pintura hasta que yo pueda verme reflejada en ella, hasta que esa pintura sea un espejo donde pueda verme entonces digo: ahora estoy yo, ésa soy yo.

La forma más fiel que tengo se ser yo misma y de mantener mi esencia es pintar con los colores con los que mi espíritu se siente feliz, porque yo pinto para que mi alma baile, como las flores de zacate unos instantes antes de que llueva.

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Ilka Oliva-Corado.

14 de junio de 2026.

Estados Unidos.