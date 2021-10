De hecho, cuando me corté el pelo, medio mundo me preguntaba que si acaso era lesbiana y había salido del armario o que si estaba padeciendo una enfermedad terminal. Incluso lectores me dejaban comentarios en el blog, de esos machos patriarcales que se sentían ofendidos porque me había cortado el cabello. Yo me corté el cabello porque lo doné, también porque quería cortármelo. Porque no es lo mismo donar dinero para una peluca que dar algo de uno que uno ama. Recibí muchas críticas esos años, de familiares, amigos y conocidos. Cada comentario era tan hiriente, pesado y mal intencionado. Pocos fueron los que dijeron algo distinto. Yo los escuchaba y los observaba dentro de mi barrera de protección, comprobando que somos buenos para juzgar y meternos en la vida de los otros. Adoro mi cabello porque es una de las herencias de mi Mamá África, pero no tengo reparo en cortármelo las veces que quiera, no estoy atada a él, no soy mi cabello. Disfruté mucho tener el cabello corto, es tan práctico. A la próxima que me lo corte, yo misma tomaré una máquina y me lo vuelo todo. Cortarnos el cabello es una experiencia que todas las mujeres deberíamos experimentar, es tan liberador pero también porque es transgresor contra el patrón con el que nos crian en esta sociedad machista y patriarcal, de cómo debemos vestirnos, actuar y ser las mujeres. Lo que sí viví esos años fue encontrarme con la sorpresa de que cuanta mujer desconocida me encontraba en la calle me chuleaba el pelo corto y el estilo. Algo tan distinto a la gente que me conocía.