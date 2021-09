Casi nunca me pongo vestido porque siento que me cambia la personalidad. No sé cómo usarlos, cómo actuar con naturalidad, siento que ando disfrazada. También me siento desnuda. Y además camino y me paro como recién apeada del caballo (eso siempre). Entonces siento que no soy yo, cuando me pongo vestido ando interpretando a un personaje de una lady charraluda. Es una sensación extraña pero bonita que experimento de cuando en cuando. Como cuando uno va a al mar y lo arrastra la ola, así me siento con vestido, indefensa pero emocionada. :)