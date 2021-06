Ayer recibí este libro, del escritor uruguayo radicado en Estados Unidos, Jorge Majfud. Docente universitario en Florida. De los pocos que no ven al obrero como su sirviente, como sucede con tantos docentes latinos en este país. De los pocos que no se guindan de los contactos, que no posan para las fotos, que no claman por entrevistas, que no son progresistas cuando les conviene, para sacar beneficio personal. De los que no son parte de la jauría de poetas, escritores, intelectuales latinoamericanos en Estados Unidos que se creen la guinda del pastel por no trabajar en oficios como los miles de indocumentados. De los pocos, poquísimos en el área cultural a quien yo puedo llamar amigo. Despertar la mente de las masas es el papel del docente. Jorge lo hace muy bien.