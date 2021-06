Desde niña me gustaban los colores coloricos, entre más encendidos mejor, pero crecí con una sola muda de ropa, de lavar y poner. Y un par de zapatos que los agujeros en la suela se los tapaba con pedazos de papel periódico. Hoy de adulta hice una de mis prioridades vestirme con mis colores favoritos, también con los zapatos que a mí me gustan, todo sin importar qué piensen al verme, si la ropa combina o no. Y no compro nada nuevo, todo usado en las tiendas de segunda mano. Y si hay oportunidad conocer la vestimenta de otros pueblos y disfrutarla, como un ser humano sin fronteras. La vida poco a poco va dando las oportunidades de que uno pueda vivir como piensa y siente. No en todo, en algunas cosas, pero en lo esencial el tiempo va dando pequeños descansos al trote que uno ha vivido. Esta blusa la usan en países como India, Pakistán y de aquellos porálles. Se llama kurta.

