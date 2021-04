Arte | En el establo chiltoto

Quise pintar una versión pequeña de la pintura En el establo, pero de color chiltoto. No he pintado nada con esos tonos, también con el verde musgo pero de verde musgo ese verde no tiene nada, así es que me falta practicar más con las mezclas e ir conociendo más sobre los colores. Pero de que ahí vamos, ahí vamos.

De la serie Mi familia. Acrílico sobre lienzo. Título: En el establo chiltoto.

Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado

3 de abril de 2021.