Tuve una infancia de ensueño. Conocí el amor de los animalitos y ha sido de lo más puro que he vivido. De hecho me llevo mejor con ellos que con los humanos. Podría vivir en una casita perdida en el monte rodeada de animalitos sin la presencia humana y sería feliz, como feliz fue mi infancia perdida en la arada durante horas con los mis cabritas y los cochitos.

Crecí pastoreando cabras y ordeñándolas, llevando a los cochitos al monte y perdernos todos en la arada y después de horas pegarles un silbido y juntarnos para regresar a la casa. Los animalitos fueron y son mi familia, mi familia verdadera, la del corazón. Y las cabritas mis grandes amores. Siento una cercanía única con las cabritas que jamás he sentido con ningún humano y con ningún otro tipo de animal, aunque igual puedo hablar con una gallina, con un perro, con un pato y todos los animalitos del corral con los que crecí. De niña mi forma de expresión con los humanos fueron los golpes, pero con las cabritas fueron los abrazos y las conversaciones largas.

El tiempo lo cura todo, he escuchado y tal vez es cierto. Me fascinan las flores silvestres porque tienen su propio tiempo, no necesitan de cuidados humanos, ni de abonos, ni de riegos delicados, ellas van con el tiempo y con la armonía de la naturaleza. Y así soy yo, totalmente silvestre en todos los sentidos. No voy con el ritmo de otros, ni vivo para otros, no quiero dejar de ser yo misma para encajar en el mundo de otros.

Hoy ha nacido una nueva serie a la que he llamado Mi familia, porque las cabritas son totalmente mi familia, con quienes los lazos son inquebrantables porque son del alma. En esta serie pintaré cabritas, siempre me sentí como ellas, parte de ellas, salté tapiales como ellas y me perdí en el monte durante horas como ellas. Y por supuesto, soy una cabra loca, como ellas.

De la serie Mi familia, óleo sobre lienzo. Título: En el establo.

Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado

07 de febrero de 2021. Estados Unidos.