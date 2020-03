El fin de semana me dio por pintar arboledas, la primera la hice en color azul, luego agarré aviada y me discutí otras dos en rojo y anaranjado. Me quedé picada y al siguiente día pinté otra en amarillo y chiltotos, con los palos blancos que abundan en el otoño en mi reserva forestal rentada. Con la amarilla sufrí porque quería las hojas sueltas, frondosas, como se miran a mediados de octubre cuando inicia la época del frío en mi pueblo rentado. Pero todavía no llega hasta ese punto mi capacidad ni la soltura de mi mano y no sé si llegará, pero hoy por hoy, esto pinto y amo lo que se va plasmando en los lienzos, sean las formas que sean porque son mis intentos y los disfruto mucho.

Arboleda azul

Arboleda roja

Arboleda anaranjada

Arboleda amarilla

Me gusta esto: Me gusta Cargando...