Anoche me soñé en Argentina

Anoche soñé que caminaba por las calles de Argentina con mi cámara tomando fotos y que fui a los cerros nevados, soñé que entrevistaba gente y hacía un libro sobre relatos cortos de argentinos de la capital y del campo y que ese libro tenía muchas fotografías de los entrevistados y de los paisajes. Me desperté con un sabor en la boca a café de batidor y a pan recién horneado en horno artesanal. He ido tantísimas veces a la Suramérica que tanto amo, soñando despierta y dormida. No sé si se me haga realidad ir con mis propios pies, acariciar esa tierra con mis manos oscuras, respirar el aire del campo, no sé. Pero mi amor siempre lo tendrá aunque mis pies caminen por urbes distintas a miles de kilómetros de distancia.

Ilka Oliva Corado.

3 de septiembre de 2018.

Me gusta: Me gusta Cargando...