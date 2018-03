Mi libro de Travesía, traducido al italiano por Edizioni Arcoiris

Hoy quiero compartirles que hace unos días, llegó desde Italia, mi libro Historia de una indocumentada, travesía en el desierto de Sonora-Arizona, traducido al italiano por Edizioni Arcoiris.

Fue una alegría muy grande tenerlo en mis manos, me impresiona tanto verlo en otros idiomas, pues no es un libro de letras dulces y soñadoras, al contrario el contenido es desgarrador, es una realidad cruda que viven los migrantes en tránsito en su búsqueda por llegar a Estados Unidos.

Lo pude escribir gracias a que sobreviví esa travesía, después de 10 años de absoluto silencio luchando con las pesadillas post frontera. No hay ficción en sus letras, cada una es un grito, un abrazo, un sueño, es un migrante, su contenido guarda el llanto, las ilusiones, los miedos y las promesas de miles de migrantes que se atreven a cruzar las fronteras de la muerte.

Yo soy tan solo una más, invisible como ellos, pero que tuvo la oportunidad y el privilegio de convertir su travesía en un libro, una travesía que encierra las historias de miles de migrantes alrededor del mundo.

Es un libro que no quisiera que existiera, porque no quisiera que existiera la migración forzada, pero ahí está relatando para darle eco a las voces de miles de silenciados y miles que no sobrevivieron al intento.

Es mi deseo, no como autora pero como migrante, como persona, que más personas conozcan su contenido para que se enteren lo que viven los migrantes indocumentados en las migraciones forzadas.

Quiero agradecer a Maria Rossi hizo que hizo un trabajo extraordinario con la traducción, acercando con esto mi historia a personas que no hablan español. El libro llegó a Edizioni Arcoiris gracias a Alessandra Riccio que lo sugirió, mi agradecimiento a Alessandra por darle alas a mi voz. Quiero agradecer a Barbara Stizzoli, editora de la editorial por haber aceptado publicarlo y gracias a esto el libro sea hoy una realidad.

Mi agradecimiento a las dos mujeres que confiaron en mi historia cuando nadie creía en ella, a Prisci Casasola, quien escribió el prefacio y a Carolina Vásquez Araya, quien escribió el prólogo. Sin el abrigo que le dieron a mi historia este libro no existiría.

El libro puede ser adquirido en Edizioni Arcoiris

Cabe decir que el libro ha sido traducido al francés, portugués, italiano, sueco y próximamente será publicado en inglés.

Dedico este libro a los migrantes que se han atrevido a enfrentar las fronteras de la muerte.

Dedicado con amor a los parias, a los vendedores de mercado, a mi natal Comapa y a mi gran amor: Ciudad Peronia.

Ilka Oliva Corado, 09 de marzo de 2018, Estados Unidos.