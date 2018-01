O racismo como DNA da humanidade

Tradução do Eduardo Vasco, Diário Liberdade

Toda vez que um vídeo da violência da polícia americana contra os afrodescendentes vem à luz, as notícias se espalham como incêndios e circulam pelo mundo. Em seguida, as etiquetas começam nas redes sociais com repúdio e padrões duplos. Mas eu vivo nos Estados Unidos e vi como os asiáticos discriminam os negros e os latinos, ou como os latinos discriminam os asiáticos e os negros. Ou como os negros discriminam os asiáticos e os latinos. Um negro é tão racista, um latino, um asiático, um europeu que um anglo-saxão, por quê? Porque o racismo é patriarcal como a violência de gênero, como a homofobia, como a discriminação.

Ninguém nasce racista ou homofóbico ou misógino; eles são padrões com os quais somos criados e estamos em casa, escola, sociedade, em nosso meio e se nós vamos a outros países do mundo, nós o achamos porque não é territorial; Isso nos consome, nos sugera e nos escuta desumano sem fronteiras.

É o mesmo racismo o de um anglo contra um negro do que o de um capitalista contra um homem rural no país mais inóspito do mundo e o de um mestiço contra um indiano. Ou a vemos na América Latina que critica os Estados Unidos, mas os argentinos discriminam os bolivianos; ou chilenos discriminando contra colombianos, haitianos e dominicanos. Dominicanos que discriminam os haitianos Costarriquenhos discriminam contra nicaraguenses; Os guatemaltecos discriminam os salvadorenhos e os hondurenhos; Mexicanos discriminam os centro-americanos.

E vemos outro tipo de discriminação interna, a maneira como tratamos afro-latino-americanos ou povos indígenas.

A discriminação como entidade patriarcal é sistemática e nos atrapalha como a violência de gênero porque alguns de nós se tornam vítimas e outros se tornam perpetradores. Dói-nos a todos, mais do que outros. E nós, na América Latina, somos ainda mais fodidos porque temos nossa boa dose de classismo incorporada como DNA espanhol pós invasão. Quem nos tira da nuvem!

Não vá tão longe para ver exemplos de discriminação por cor, credo, peso, etnia, ideologia, identidade. Lá está, em nossas casas, no bloco, na colônia, em nossa cidade, em nosso departamento, em nosso país, em nosso continente.

Somos como aqueles que lançam pestilência contra os corruptos nos governos, mas que também se beneficiam da corrupção em menor grau e justificam. Nós jogamos a pedra e escondemos a mão.

Aqueles que estupram um dia já foram crianças, crianças que cresceram com padrões patriarcais, machistas e misógenos; Essas crianças não cresceram em outro planeta, estavam no nosso, conosco como um guia. O mesmo com os genocídios e os corruptos e os racistas; Eles são parte de nossa sociedade, eles cresceram entre nós, são o resultado do patriarcado sistemático que todos nos sobrepõem: alguns mais conscientes do que outros e outros em total ignorância. Um patriarcado que arraigou tão profundamente porque tem a história da humanidade, que não será cortada, mas devemos derrubá-la pouco a pouco.

O racismo não é territorial ou capitalista, porque todos sabemos que conhecemos comunistas, feministas, socialistas e anarquistas que são. E muitos homens esquerdistas que recitam os rosários de Marx, mas que violam mulheres e discriminam os homossexuais. Eu não estou falando mentiras, nós todos os conhecemos, nós os vimos, nós vivemos com eles, em muitos casos somos nós mesmos.

E vemos homossexuais que exigem o direito ao casamento igual, mas denunciam e desaprovam o direito ao aborto, ou vemos que eles discriminam e ofendem e até atacam afrodescendentes por sua cor ou outros pelo seu peso ou forma física.

E vemos tantos lutando nas ruas pelos direitos humanos e têm em suas casas empregadas domésticas às quais não lhes pagam o salário mínimo e as exploram até que elas explodam. A moral dupla não é territorial, é um gene de nossa humanidade.

Toda vez que quisermos ver e apontar o dedo, primeiro temos a obrigação de olhar para dentro e estudar e detectar o que estamos falhando como seres humanos em nossas casas e em nosso meio, para começar a fazer as mudanças. Os Estados Unidos não são uma ilha no meio do nada, milhões de pessoas vivem nos Estados Unidos de todo o mundo e asseguro que não foi o país que as tornou racistas, homofóbicas ou sexistas. Elas já chegaram assim, porque repito que o racismo é o DNA da humanidade. Com isso, não estou justificando o racismo que vive nos Estados Unidos pela sociedade ou estou defendendo o abuso da polícia contra os negros, você tem que denunciá-lo sempre, em qualquer lugar do mundo.

Espero que não cheguemos a outros planetas para contaminá-los com o nosso gene, porque se assim fizermos, acabaríamos com o universo.

A mudança está em nós mesmos, se mudarmos nós mesmos transformaremos o sistema porque o sistema é feito por todos nós.

Se você pretende compartilhar esse texto em outro portal ou rede social, por favor mantenha a fonte de informação URL: https://cronicasdeunainquilina.com/2018/01/28/o-racismo-como-dna-da-humanidade/

Ilka Oliva Corado @ilkaolivacorado contacto@cronicasdeunainquilina.com