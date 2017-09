Irresponsables declaraciones del vicepresidente de Guatemala

No reconozco al señor Cabrera como vicepresidente de mi país. Ni a él ni a ningún miembro del gabinete de la corrupción que ha infestado el gobierno de Guatemala.

Por haber aprovechado el río revuelto de las manifestaciones del 2015, él es vicepresidente de Guatemala, un puesto inmerecido, demasiado grande para una persona que no respeta a su pueblo. No es digno del lugar que ocupa. Él y toda la clica criminal que infesta el Estado de Guatemala no representan a nuestro país, representan a una mínima parte que votó por la continuidad de los saqueos, las empresas transnacionales, los feminicidios, las limpiezas sociales, la corrupción y el neoliberalismo; el patriarcado, el machismo y la misoginia en el país.

Un gabinete de marionetas que se ha atrevido a irrespetar a su pueblo, que lo abusa, lo tortura y lo desaparece. Un clan de ingratos que se ha atrevido a la injuria y a la mancilla.

Hay que explicarle con manzanas al señor Cabrera, que la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos es forzada, son obligados a abandonar su lugar origen, y a dejarlo todo para salvar sus vidas, para buscar techo y comida en otras tierras, porque el gobierno de Guatemala es un Estado fallido, corrupto y un saqueador que se ha olvidado de sus funciones básicas. No hay mayor culpable de estas migraciones que el Estado del país. Las migraciones son forzadas y en lugar de solaparlas, el señor Cabrera debería exponer la mediocridad de su gobierno ante la dignidad de los migrantes.

Ya quisiera el señor Cabrera, tener los arrestos de los guatemaltecos que migran sin documentos, ya quisiera tener las agallas para emprender una hazaña como esta, ya quisiera tener la dignidad de miles de migrantes que viven en Estados Unidos porque su país de origen les negó la vida. La vida.

El gobierno actual es un ejército de vasallos, que no merecen al pueblo de Guatemala y no merecen a los migrantes que los honran en el extranjero. Por eso es urgente que estos personajes impresentables salgan del gobierno, es urgente un cambio radical en el país, ya es tiempo que Guatemala tenga una oportunidad.

Escribo estas letras en nombre de miles de guatemaltecos que trabajan 3 turnos de lunes de domingo, para poder enviar las remesas que mantienen a flote al país. Porque son ellos los que mantienen respirando a Guatemala, son ellos, esos migrantes que fueron expulsados, los que levantan la cara y sacan el pecho por el país. No la horda de mequetrefes, corruptos, oportunistas, majeadores y vasallos que han infestado el gobierno del país.

Que sepa el señor Cabrera, que los migrantes indocumentados dignifican a Guatemala en el extranjero, algo que no ha podido hacer el gobierno. Un gobierno inoperante que es incapaz de brindar las condiciones para un retorno masivo de connacionales y mucho menos para detener las migraciones forzadas. Que sepa el señor Cabrera que sus declaraciones son vergonzosas y deplorables, dignas de una clica criminal que más temprano que tarde será expuesta en las plazas del país y enfrentará la justicia.

Que aprenda modales y respeto el señor Cabrera y que sepa que cada vez que hable de migrantes indocumentados tiene que lavarse la boca con jabón y piedra poma, porque son los que le dan de comer a él y a su familia.

08 de septiembre de 2017, Estados Unidos.